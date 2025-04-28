28 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Депутаты уличили Минпросвещения и Минздрав в предоставлении ложных данных

Депутаты и сенаторы на Совете законодателей уличили Минпросвещения и Минздрав в предоставлении несоответствующих реальности данных. Счетная палата и Росстат приносят в парламент совсем другие цифры, которые возмущают народных избранников.

"Рост показателей в здравоохранении и образовании не соответствует действительности. Счетная палата предоставляет данные о другой ситуации. В 43 регионах отток врачей больше, чем приток. В 47 регионах обеспеченность врачами меньше, чем в среднем по стране", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Не хватает 75 тыс. медработников среднего звена. Улучшение произошло разве что за счет сокращения штатных должностей, а не за счет притока новых кадров. (…) Министерство должно признать проблемы", - добавил он.

Володин сослался на прогноз Минтруда: к 2030 году дефицит узкопрофильных врачей может достичь 68 тыс. специалистов.  

"В больнице есть морг и есть реанимация, сравнение со средней температурой по больнице неуместно", - добавил Володин.

Он пеняет и Минпросвещения: Счетная палата выявила дефицит педагогов на селе около 30%, в городах – большой дефицит учителей физики и математики. "Росстат говорит о нехватке учителей по восьми из 17 базовых предметов", - отметил спикер ГД.

Теги: минпросвещения, минздрав, депутаты, вячеслав володин


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