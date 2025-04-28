Свердловские полицейские вручили паспорт бойцу СВО, захотевшему стать россиянином

В Каменске-Уральском состоялось торжественное вручение паспорта гражданина России участнику специальной военной операции, уроженцу одной из бывших союзных республик. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, на долгожданное событие мужчина пришел вместе с любимой женщиной и новорожденным сыном.

"В конце 2023 года боец подписал контракт с Министерством обороны РФ на участие в СВО. Службу проходил на Запорожском направлении. Во время отпуска он выразил желание получить российское гражданство и обратился с соответствующим заявлением в миграционное подразделение ОВД. Представители МВД рассмотрели документы в соответствии с указом президента РФ от 4 января 2024 года №10 "О приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей", - рассказал полковник Горелых.

После принесения присяги гражданина РФ ему был вручен российский паспорт. Главный документ лично вручил начальник межмуниципального отдела МВД России "Каменск-Уральский" майор полиции Иван Каркавин. Мужчина искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь в оформлении документов.

"Впереди у него бракосочетание с любимой женщиной Екатериной, родившей три месяца назад сына Ярослава, поиск работы и строительство своего дома", - добавил Валерий Горелых.