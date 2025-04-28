Собянин разрешил бесплатно парковаться в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковки в столице будут бесплатными. Правда, только в предстоящие майские праздники.

"Оставить автомобиль бесплатно можно 1-3 и 8-10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Исключением станут лишь парковки со шлагбаумом. Они продолжат работать в обычном режиме", - сообщил Собянин в своём telegram-канале.

Отмена оплаты не влияет на загруженность улиц и парковок, потому что в майские праздники в столице обычно меньше машин, уточнил мэр.

Уже на этой неделе россияне будут отдыхать четыре дня – 1-4 мая. Потом 5-7 мая они поработают. После этого их опять ждут четыре дня отдыха – 8-11 мая.