В Тобольске специалисты Росгвардии уничтожили боеприпасы времен Гражданской войны

В Тобольске специалисты Росгвардии уничтожили боеприпасы времен Гражданской войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Пермского края.

Опасную находку обнаружили при разборе деревянных строений.

Британская граната "Миллса" и немецкая граната со следами сильной коррозии пролежали в земле более века, они представляли опасность для окружающих. Боеприпасы были найдены при разборе деревянных строений в подвале нежилого дома. На место оперативно прибыла инженерно-досмотровая группа ОМОН.

Специалисты инженерной службы ОМОН "Вепрь" Управления Росгвардии по Тюменской области с соблюдением необходимых мер безопасности гранаты вывезли на полигон и уничтожили.