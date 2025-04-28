Министр просвещения "прогулял" Совет законодателей, где с него хотели спросить за зарплату учителей

Министр просвещения Кравцов прогулял Совет законодателей, на котором спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала ситуацию с зарплатами учителей.

"К сожалению, коренного перелома в кадровом обеспечении образования не произошло. Очень жаль, что нет сейчас здесь коллеги Кравцова. Остальные министры очень дисциплинированы и заранее приехали", - сказала Матвиенко, выступая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

"Мы постоянно слышим от Минпросвещения, что у нас ежегодно растет конкурс в педагогических вузах, но никогда не слышала от министерства сколько выпускников педвузов пришли в школы. Мы не слышали, сколько учителей молодых ушли из школ, не проработав там и года – из-за низких зарплат", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что цифры по зарплатам "есть, они печальные, не буду их озвучивать". "Если честно, честную статистику получить трудно, ее почти нет. Я хотела задать вопросы Сергею Сергеевичу [Кравцову]. Надеюсь, он знает эти цифры", - сказала спикер СФ.

"Зарплата учителя не просто неконкурентоспособная. На зарплату молодого учителя невозможно содержать семью, а мы еще говорим про демографию. У молодого учителя зарплата 25 тыс. руб. плюс минус, а у разносчика пиццы в Москве – 130 тысяч. Только 40% выпускников педвузов устраиваются по профессии", - все же озвучила цифры Матвиенко.

Она добавила, что доступное образование гарантировано Конституцией, но с такими условиями оно становится недоступным.