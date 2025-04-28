На акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге ожидают 150 тысяч человек

Власти Екатеринбурга ожидают, что с фотографиями родственников, участников Великой Отечественной войны, в рамках шествия на акции "Бессмертный полк" пройдут около 150 тысяч человек, такую предварительную оценку дал глава города Алексей Орлов.

9 мая шествие "Бессмертного полка" в Екатеринбурге пройдет от улицы Толмачева до улицы Жукова.

Как рассказал Орлов, на время мероприятия усилят меры безопасности. Будут дежурить полицейские, волонтеры, медики, бригады пожарных, а по всему периметру пространства будут установлены металлические ограждения.

Для удобства граждан администрация города обеспечит установку туалетных модулей и контейнеров для мусора, их расположат в нескольких точках по месту шествия.

Кроме этого, в районе накопления колонны установят два медиаэкрана – участники шествия смогут в прямом эфире посмотреть парад на площади 1905 года.

С 00:00 9 мая также запретят езду на самокатах на центральных улицах.