"Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушения в матче с "Уралом"

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча Кубка России с екатеринбургским "Уралом". Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, московский клуб наказан за использование зрителями пиротехнических изделий. За это нарушение "Спартаку" назначен штраф в 40 тысяч рублей.

Кроме этого, за скандирование болельщиками ненормативной лексики "красно-белые" оштрафованы еще на 30 тысяч рублей. Наконец, за выход за пределы технической зоны тренера "Спартака" Ненада Сакича обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Матч "Спартак" – "Урал" состоялся в середине апреля в Москве. Уральский клуб потерпел разгромное поражение и вылетел из Кубка России.