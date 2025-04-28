В Пензе куратору миграции в областном УМВД вменили взяточничество

В Пензенской области высокопоставленному силовику и его подчинённому вменили получение взяток.

По версии следствия, преступления совершены в мае 2024 – апреле 2025 гг. Начальник управления областного УМВД по вопросам миграции и его подчиненный – начальник отдела иммиграционного контроля получали взятки от предпринимателя. Речь идёт о товарно-материальных ценностях и оказании услуг материального характера. За это они должны были помогать бизнесмену в работе. В частности, информировать о предстоящих проверках законности работы на стройплощадках мигрантов.

Задержанным предъявлено обвинение в получении взяток группой лиц по предварительному сговору. Они арестованы, сообщает управление СКР по Пензенской области.