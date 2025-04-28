Ход работы депутатов с наказами избирателей стал главной темой заседания Тюменской городской Думы

28 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Ход работы депутатов с наказами избирателей стал главной темой заседания Тюменской городской Думы

Восьмой созыв Тюменской городской Думы, напомним, на старте своей работы осуществил формирование списка наказов избирателей, которые были получены депутатам в период избирательной кампании.

Ход исполнения этих наказов избирателей стал предметом анализа на заседании Тюменской городской Думы, состоявшемся накануне.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Так, в перечень наказов всего вошли 774 пункта. Как подчеркнула председатель Думы Светлана Иванова, при реализации наказов избирателей учитываются прежде всего вопросы, касающиеся интересов большинства граждан.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Ключевыми направлениями, как правило, являются развитие ЖКХ, улучшение транспортной инфраструктуры, поддержка социальной сферы и охрана окружающей среды.

Как стало известно в ходе заседания городской Думы, на данный момент исполнено 146 наказов. Были построены и отремонтированы 17 улиц, включая улицу Фармана Салманова, Земляничную, Яблоневую, Петра Бабичева и другие. Осуществлен ремонт разной степени сложности в 18 социальных учреждениях Тюмени, таких как детская художественная школа имени Митинского, спортшкола «Старт 21 век», лицей №93. А также благоустроены 35 дворовых территорий и два общественных пространства. Завершен процесс переселения граждан из 40 ветхих и аварийных домов.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Сейчас в процессе исполнения находятся 147 наказов тюменцев. В частности, проекты очистки и берегоукрепление пруда Южный, обустройства муниципального пляжа на озере Нижнее Кривое.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В ходе заседания Тюменской городской Думы также стало известно, что до конца 2025 года планируется выполнить еще 54 наказа.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Остается реализовать 427 наказов. В течение 8 созыва депутаты продолжат последовательно работать над их исполнением. Каждый депутат серьезно относится к наказам земляков — ему важно оправдать доверие граждан. Поэтому работа с наказами — одна из ключевых задач народных избранников", — подытожила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Теги: тюменская городская дума, светлана иванова, наказы избирателей, заседание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети