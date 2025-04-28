Ход работы депутатов с наказами избирателей стал главной темой заседания Тюменской городской Думы

Восьмой созыв Тюменской городской Думы, напомним, на старте своей работы осуществил формирование списка наказов избирателей, которые были получены депутатам в период избирательной кампании.

Ход исполнения этих наказов избирателей стал предметом анализа на заседании Тюменской городской Думы, состоявшемся накануне.

Так, в перечень наказов всего вошли 774 пункта. Как подчеркнула председатель Думы Светлана Иванова, при реализации наказов избирателей учитываются прежде всего вопросы, касающиеся интересов большинства граждан.

Ключевыми направлениями, как правило, являются развитие ЖКХ, улучшение транспортной инфраструктуры, поддержка социальной сферы и охрана окружающей среды.

Как стало известно в ходе заседания городской Думы, на данный момент исполнено 146 наказов. Были построены и отремонтированы 17 улиц, включая улицу Фармана Салманова, Земляничную, Яблоневую, Петра Бабичева и другие. Осуществлен ремонт разной степени сложности в 18 социальных учреждениях Тюмени, таких как детская художественная школа имени Митинского, спортшкола «Старт 21 век», лицей №93. А также благоустроены 35 дворовых территорий и два общественных пространства. Завершен процесс переселения граждан из 40 ветхих и аварийных домов.

Сейчас в процессе исполнения находятся 147 наказов тюменцев. В частности, проекты очистки и берегоукрепление пруда Южный, обустройства муниципального пляжа на озере Нижнее Кривое.

В ходе заседания Тюменской городской Думы также стало известно, что до конца 2025 года планируется выполнить еще 54 наказа.

"Остается реализовать 427 наказов. В течение 8 созыва депутаты продолжат последовательно работать над их исполнением. Каждый депутат серьезно относится к наказам земляков — ему важно оправдать доверие граждан. Поэтому работа с наказами — одна из ключевых задач народных избранников", — подытожила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.