Роспотребнадзор назвал стабильной эпидемиологическую ситуацию по холере

Ситуация по холере в России характеризуется как стабильная, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры.

"В стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации", - заявили в ведомстве.

24 апреля сообщалось, что в Подмосковье выявили холеру у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор заявил, что проводит "все необходимые противоэпидемические мероприятия". Ранее порядок действий на случай выявления холеры тестировался в ходе учений, поэтому "в реальных условиях больной был выявлен быстро".

Кроме того, случай заболевания холерой был зарегистрирован в Воронежской области, тоже у вернувшегося из Индии туриста.

В январе сообщалось, что жительница Красноярского края привезла в Россию холероподобный вибрион с отдыха в Таиланде. Женщину вылечили в условиях инфекционного стационара и отпустили домой.