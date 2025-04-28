28 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба полпредства УРФО

Из-за паводка в Казанском районе Тюменской области введен режим ЧС

В Казанском районе Тюменской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

Утром, на 28 апреля 2025 года, на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки "опасное явление". За сутки вода поднялась сразу на 12 сантиметров - до 803 сантиметров.

"Режим ЧС позволяет более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать последствия, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. В целом интенсивность паводка на реке Ишим выросла. Так, в селе Казанском за сутки – плюс 21 сантиметр. Из-за подтопления рассматриваем возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге Казанское – Малые Ярки – Пешнево. Будет организован объезд", - заявил губернатор Моор.

Глава региона подчеркнул, что все дамбы и земляные насыпи, возведенные для защиты населенных пунктов, – в порядке, их состояние – под постоянным контролем. По высоте защитных сооружений остается хороший запас.

Паводок на реке Ишим еще не достиг пика. Отмечается, что возможно превышение отметок 2017 года.

29 апреля синоптики прогнозируют сильный ветер, снег с дождем. Объявлено штормовое предупреждение.

"Поэтому необходимо организовать круглосуточное окарауливание дамб и насыпей. Главное – сберечь жизни и здоровье людей, а также минимизировать экономический ущерб", - подчеркнул Моор.

Теги: река Ишим, режим ЧС, Александр Моор, опасное явление


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