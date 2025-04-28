В Екатеринбурге энергетики Свердловского филиала "Т Плюс" провели субботник у "Чёрного тюльпана"

Сотрудники ПАО "Т Плюс" вышли на субботник. Они прибрали территорию вокруг памятника "Чёрный тюльпан" на площади Советской армии в Екатеринбурге.

Казалось, погода совсем "не шепчет" – ещё за час-другой до начала мероприятия у памятника воинам-интернационалистам в Екатеринбурге шёл сильный дождь. Однако участников это не испугало, и к полудню десятки людей, среди которых были курсанты института МЧС и сотрудники "Т Плюс", прибыли на место, разобрали инвентарь и принялись за работу. Порядок удалось навести быстро. Приходили даже семьями – с двумя своими детьми навести порядок в парке около мемориального комплекса пришёл руководитель Ново-Свердловской ТЭЦ Кирилл Безбородов.

"Мы всегда участвуем в таких мероприятиях, а сегодня пришли с особым чувством: почтить память погибших героев. Я пришёл с детьми, чтобы рассказать им о подвигах наших земляков. А ещё хочу своим примером показать, что надо благоустраивать Екатеринбург. Хочется сделать доброе дело, поэтому выбран именно "Чёрный тюльпан"", - сказал журналистам Безбородов.

Он уточнил, что в субботнике кроме энергетиков Ново-Свердловской участвовали оперативники Екатеринбургской теплосетевой компании, приехавшие целой бригадой и сотрудники аппарата управления. Одна из них, Людмила Гранина, рассказала Накануне.RU, что такие субботники – давняя традиция.

"Не секрет, что совместный труд объединяет. Это важно, мы рады, что вместе сделали доброе дело, поучаствовав в таком субботнике", - сказала Гранина.

Пришли на мероприятие и представители ветеранских организаций. Депутат заксобрания Свердловской области, участник боевых действий в Афганистане Виктор Бабенко напомнил, что много лет ветераны боевых действий собираются весной, чтобы привести в порядок "Чёрный тюльпан".

"Мы собираемся, распределяем обязанности. Сам монумент, как мы его называем, Лёху, обязательно моют девушки. Здесь собирается молодёжь, принимает присягу. Конечно, надо площадь Советской армии привести в порядок", - сказал политик в разговоре с журналистами.

Бабенко благодарен всем, кто устраивает такие субботники – энергетикам, врачам, педагогам, всем тем, кому небезразлична память о воинах, которые с оружием в руках защищают мирную жизнь.