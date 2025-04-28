Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме ВСУ на территории Курской области.

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную", - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российский народ никогда не забудет "подвига корейских бойцов спецназа".

Ранее КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат ВСУ. По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.