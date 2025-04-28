В селе под Екатеринбургом "Мерседес" наехал на 13-летнего школьника

В селе Косулино Белоярского района "Мерседес" наехал на 13-летнего школьника, выбежавшего на дорогу. Подробнее о ДТП Накануне.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла около 15.00 27 апреля на 4 км 360 м автодороги ж/д ст. Глубокое-п. Бобровский в районе дома №85/1 по ул. Ленина. Предварительно установлено, что водитель 1987 г.р. двигался на "Мерседесе" в сторону Бобровского, как вдруг на проезжую часть выбежал 13-летний мальчик, игравший рядом. В результате ДТП мальчику диагностировали два перелома - левого голеностопа и голени и доставили в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга сразу с места происшествия.

Как оказалось, за 10 лет стажа за рулем, водитель иномарки привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 200 раз. Освидетельствование показало, что во время ДТП он был трезв. В отношении мужчины составлено два административных материала по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Полиция организовала проверку, материалы по факту ДТП уже переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ и проведения профилактической беседы с ними. Помимо этого, проверка ждет и школу, где учится пострадавший: полиция выяснит, проводится ли с учениками работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция призывает взрослых контролировать досуг своих детей и обеспечивать их времяпрепровождение только в безопасных местах, а также постоянно разъяснять алгоритмы правильного перехода дороги и вырабатывать привычку останавливаться перед переходом на проезжую часть.