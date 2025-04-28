Андрей Трубецкой: Сургутский район голосует, жители выбирают объекты благоустройства

28 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой: Сургутский район голосует, жители выбирают объекты благоустройства

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что муниципалитет участвует во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Заявлены семь возможных общественных пространств.

Так, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализуется по поручению президента России) предлагается благоустроить локации в Лянторе. Авторы проектов – жители и активисты городского поселения.

В сквере между третьим и четвёртым микрорайонами хотят сделать прогулочную зону, обновить покрытие на пешеходных дорожках, установить скамейки, урны и заменить ограждение. В четвёртом микрорайоне Лянтора планируют построить три детские спортивные площадки с ударопоглощающим резиновым покрытием и разными малыми архитектурными формами – в районе домов №4, 5, 7 и 8, а также на территории домов №13 и 14.

"Ещё две детские зоны отдыха предлагается обустроить у дома №24/3 на улице Магистральной, а также рядом с домом №12 на улице Назаргалеева. Другой проект посвящается созданию детского научного парка в шестом микрорайоне в зоне домов №33 и 36. Финансирование по схеме 80% из федерального/окружного бюджетов и 20% – из районной казны сможет получить только один проект, набравший наибольшее количество голосов", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой напомнил землякам, что голосование будет проходить по 12 июня.

Принять участие в нём можно по ссылке на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтёров. Добровольцы работают на информационных точках в торговых центрах.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой напомнил, что с 2018 года по федеральному проекту в муниципалитете было благоустроено более 10 крупных объектов: парк "Мечта" в Фёдоровском, "Солнечный парк" в Солнечном, "Экстрим-парк" в Барсово, "Кедропарк" в Ульт-Ягуне, "Арт-парк" в Русскинской, "Парк культуры и отдыха" в Лянторе и другие.

"Всего за последние пять лет реализовано 98 проектов благоустройства на 916 млн рублей", - написал Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Теги: Сургутский район, благоустройство, Андрей Трубецкой, объекты благоустройства, всероссийское голосование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети