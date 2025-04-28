Андрей Трубецкой: Сургутский район голосует, жители выбирают объекты благоустройства

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что муниципалитет участвует во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Заявлены семь возможных общественных пространств.

Так, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" (часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализуется по поручению президента России) предлагается благоустроить локации в Лянторе. Авторы проектов – жители и активисты городского поселения.

В сквере между третьим и четвёртым микрорайонами хотят сделать прогулочную зону, обновить покрытие на пешеходных дорожках, установить скамейки, урны и заменить ограждение. В четвёртом микрорайоне Лянтора планируют построить три детские спортивные площадки с ударопоглощающим резиновым покрытием и разными малыми архитектурными формами – в районе домов №4, 5, 7 и 8, а также на территории домов №13 и 14.

"Ещё две детские зоны отдыха предлагается обустроить у дома №24/3 на улице Магистральной, а также рядом с домом №12 на улице Назаргалеева. Другой проект посвящается созданию детского научного парка в шестом микрорайоне в зоне домов №33 и 36. Финансирование по схеме 80% из федерального/окружного бюджетов и 20% – из районной казны сможет получить только один проект, набравший наибольшее количество голосов", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой напомнил землякам, что голосование будет проходить по 12 июня.

Принять участие в нём можно по ссылке на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтёров. Добровольцы работают на информационных точках в торговых центрах.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой напомнил, что с 2018 года по федеральному проекту в муниципалитете было благоустроено более 10 крупных объектов: парк "Мечта" в Фёдоровском, "Солнечный парк" в Солнечном, "Экстрим-парк" в Барсово, "Кедропарк" в Ульт-Ягуне, "Арт-парк" в Русскинской, "Парк культуры и отдыха" в Лянторе и другие.

"Всего за последние пять лет реализовано 98 проектов благоустройства на 916 млн рублей", - написал Трубецкой на своих страницах в соцсетях.