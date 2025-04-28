"Уральские авиалинии" сообщили о переносе рейсов из-за ограничений в Пулково

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о переносе сразу нескольких рейсов в связи с введением ограничений в петербургском аэропорту Пулково.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, перенесено время вылета следующих рейсов:

U6-223 "Екатеринбург – Санкт-Петербург",

U6-2151 "Санкт-Петербург – Бишкек",

U6-547 "Санкт-Петербург – Сочи".

Также на запасной аэродром в Домодедово отправлен рейс U6-2734 "Ош – Санкт-Петербург".

Как отмечают в "Уральских авиалиниях", возможны еще уходы на запасные аэродромы и задержки. Информация о рейсах обновляется, ее можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта и авиакомпании.

Сегодня, 28 апреля, аэропорт Пулково временно не выпускает и не принимает самолеты. По данным Росавиации, ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".