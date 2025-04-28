СМИ: Британский контингент на Украине будет обучать ВСУ

Британские военные в случае размещения на Украине "миротворцев" из стран ЕС будут заниматься скорее обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях, сообщает The Telegraph.Издание ссылается на письмо министра обороны королевства Джона Хили.

В нем говорится, что цели Британии "будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины", пишет РИА Новости.

Ранее The Telegraph писало, что британские власти рассматривают возможность размещения своих подразделений на территории Украины на пять лет. Главная цель развертывания состоит в помощи в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении им "столь необходимой передышки".