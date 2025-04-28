В Перми сгорел склад на шоссе Космонавтов

В Перми произошел крупный пожар на шоссе Космонавтов. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сегодня утром в складском помещении загорелись пластиковые трубы, передает корреспондент Накануне.RU.

Вызов поступил в 08.11. На него немедленно отправили 44 человек личного состава и 14 единиц техники, в том числе от МЧС - 27 человек и восемь единиц техники. Площадь пожара составила 500 "квадратов". Огнеборцам удалось локализировать пожар в 09.02 и не допустить распространение огня на соседний склад.

В 09.48 огонь был потушен. Ведется работа по проливке и разбору конструкций. Причины пожара выясняются.

Пострадавших нет.