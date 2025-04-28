Госавтоинспекция закрыла движение по мосту через реку Тура

Госавтоинспекция предупреждает свердловчан о закрытии движения через мост на реке Тура. Временные ограничения введены из-за повышения уровня воды, из-за чего возникает угроза безопасности передвижения транспорта.

Речь идет об участке на 9 км автодороги "Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское" с. Жуковского Туринского района. Там уже установили знаки 3.2 "Движение запрещено", объехать участок также не получится. Для безопасности и информирования водителей маршрут патрулируют экипажи ДПС.

Альтернативная переправа обеспечивается через реку на специализированном судне типа "Неман-550", предназначенном для одновременной транспортировки пяти пассажиров и груза общей массой до 500 кг.

"Призываем граждан учитывать данную информацию при планировании поездок. В регионе временно ограничено движение на семи участках автомобильных дорог, расположенных в зонах подтопления", — сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.