В РФ могут запретить пальмовое масло в школах и детсадах

В Госдуме готовится проект закона, в случае принятия которого будет запрещено использование продукцию с пальмовым маслом в учебных заведениях.

Документ поступит в Думу уже в весеннюю сессию. Как сообщил председатель комитета по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин, недопустимо, чтобы в составе молочной, хлебобулочной, кондитерской и прочей продукции, которые предлагают в детских садах, школьных и студенческих столовых, содержались искусственные заменители и пальмовое масло.

Учебные заведения должны будут указать это требование в техническом задании при государственных закупках. Депутат указал, что объемы производства натурального молока в стране пока не позволяют обеспечить граждан молочной продукцией и заместить поступающий импорт. Сегодня самообеспечение по молоку и его производным составляет около 87%, хотя в доктрине продовольственной безопасности этот показатель указан в 90%, сказал парламентарий. В результате один человек потребляет всего 220 кг натурального молока в год, в то время как рекомендуемая медицинская норма — 320 кг.

Кашин отметил, что производители наращивают производство молокосодержащей продукции, заменяя животные жиры на растительные, в том числе за счет пальмы. При этом те компании, которые "прячут" растительные жиры в составе молочной продукции, изготавливая тем самым фальсификат, не всегда снижают стоимость товара, поэтому новый запрет не скажется на цене продукции, сообщают "Известия".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование различных заменителей в продуктах питания, в частности – пальмового масла. Таким образом он поддержал инициативу партии "Новые люди", возмутившейся фактами фальсификации.