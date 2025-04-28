Трамп: Думаю, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Глава США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от своих притязаний на Крым.

"Да, я так думаю. Это было 12 лет назад. Обама отдал его без боя. Не говорите со мной о Крыме, поговорите с Обамой и Байденом", — заявил американский лидер журналистам. Так он ответил на вопрос, готов ли Зеленский отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

Глава государства указал, что президент Украины на встрече в Риме пытался добиться дополнительных поставок оружия, подчеркнув, что такие запросы со стороны Киева звучат на протяжении трех лет. Прежде чем принять решение, Трамп хочет посмотреть на действия России.

Глава Белого дома заметил изменения, которые произошли с Зеленским, и заявил, что тот "стал спокойнее".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом Крым останется за Россией.