Мурашко высказался за проработку системы стоп-знаков на вредных продуктах

Инициативу о введении системы стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно проработать с общественностью и экспертами.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ведомство готово рассматривать все предложения, нацеленные на сохранение здоровья россиян.

Так Мурашко ответил на вопрос, как он относится к инициативе и планирует ли ее поддержать. Министр указал, что многие компании в инициативном порядке уже указывают на продуктах энергетическую ценность, содержание жиров, а ряд торговых точек формируют полки здорового питания, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии "Новые люди" предложила ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания, а также цветовых меток на упаковках продуктов, которые содержат сахар, соли и жиры.

Ранее министерство здравоохранения России поддержало идею маркировки полезных продуктов питания.