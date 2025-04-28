28 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Мурашко высказался за проработку системы стоп-знаков на вредных продуктах

Инициативу о введении системы стоп-знаков на вредных продуктах питания нужно проработать с общественностью и экспертами.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ведомство готово рассматривать все предложения, нацеленные на сохранение здоровья россиян.

Так Мурашко ответил на вопрос, как он относится к инициативе и планирует ли ее поддержать. Министр указал, что многие компании в инициативном порядке уже указывают на продуктах энергетическую ценность, содержание жиров, а ряд торговых точек формируют полки здорового питания, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии "Новые люди" предложила ввести систему стоп-знаков на вредных продуктах питания, а также цветовых меток на упаковках продуктов, которые содержат сахар, соли и жиры.

Ранее министерство здравоохранения России поддержало идею маркировки полезных продуктов питания.

Теги: Мурашко, Минздрав, продукты, здоровье


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Ранее 03.08.2023 05:01 Мск В Минздраве поддержали идею маркировки полезных продуктов

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