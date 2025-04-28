28 Апреля 2025
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: Reuters/Denis Balibouse

КНДР: деятельность вооруженных сил страны в России отвечает международному праву

Деятельность военных Северной Кореи на территории России отвечает международному праву, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

КНДР официально подтвердила отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

"Товарищ Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, и на этом основании принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону", — сказано в сообщении.

Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов в знак вечной памяти от Родины и народа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию газеты New York Times о перемещениях северокорейских военнослужащих в Курской области.

Теги: КНДР, Россия, войска


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