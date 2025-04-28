США тайно работают над восстановлением отношений с КНДР

Американские власти тайно консультируются по вопросу восстановления отношений с КНДР.

По данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа втайне проводит обсуждения с экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Пхеньяном.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, за последние четыре года "многое изменилось" и Вашингтон оценивает потенциальные пути взаимодействия. В частности, рассматривается новая встреча Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее Трамп заявил о возможном контакте с лидером КНДР. Президент США высоко оценил взаимоотношения с главой Северной Кореи.