МИД РФ отверг возможность передачи Запорожской АЭС под контроль США

Москва не получала предложения о передаче Запорожской атомной электростанции под совместное управление Украины и США.

Как заявил CBS глава МИД России Сергей Лавров, Россия откажется от него, если такое предложение поступит.

По его словам, АЭС "в надежных руках", требования безопасности к работе АЭС полностью выполняются.

США полагают, что одним из условий, которое могло бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, могло бы стать присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС. В случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.