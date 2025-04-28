США назвали следующую неделю критически важной для урегулирования кризиса на Украине

Предстоящая неделя будет критически важной для урегулирования кризиса вокруг Украины.

Об этом сообщил NBC News глава Госдепа США Марко Рубио. Так он ответил на вопрос о том, сколько Вашингтон готов ждать того, чтобы Москва и Киев согласились заключить мирное соглашение. По его словам, за неделю американские власти должны определиться, намерены ли продолжить участвовать в урегулировании конфликта или пришло время сфокусироваться на других проблемах. Конкретных сроков дипломат не назвал.

Он указал, что есть поводы для оптимизма. Рубио отметил, что США не хотели бы вводить новые санкции против России, потому что "они закроют дорогу дипломатии".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что в результате мирного соглашения между Москвой и Киевом Крым останется за Россией.