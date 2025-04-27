Российских моряков, раненных в Йемене, перевезли на лечение в столицу

Раненые граждане России, являющиеся членами экипажа нефтяного танкера Seven Pearls, который пострадал от авиаударов авиации США по порту Рас-Иса на западе Йемена, перевезены на лечение в столицу Сану, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экипажа судна.

Пострадавшие находятся в столице Йемена. По данным издания, администрация порта "не дает разрешения судну на уход". Пока на судне есть продовольствие, вода и отдельные медикаменты. Экипаж напуган в связи с возможными новыми обстрелами и деморализован.

Кроме того, в составе экипажа есть российские граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование в связи с их состоянием, в частности, у одного из моряков удалена щитовидка, и его состояние здоровья нестабильно, ему нужна проверка гормональной системы - и требуется срочное возвращение на родину.

Всего на судне в составе экипажа находится 21 гражданин России.