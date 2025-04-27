Владимир Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Владимир Путин после завершения операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", — приводят его слова РИА Новости.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооруженных сил Украины. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований.

По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Вторжение ВСУ случилось 6 августа 2024 г. С тех пор армия России выбивала противника из региона.