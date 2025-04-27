В Москве на Яузской аллее сгорел банный комплекс. Площадь пожара - 1500 "квадратов"

В Москве на Яузской аллее произошел пожар в банном комплексе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара составила 1,5 тысяч "квадратов". Огнем повреждено семь строений банного комплекса. К тушению были привлечены более 90 специалистов и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд.

Из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Авиацией сброшено 65 тонн воды. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.