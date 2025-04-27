Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы

Сегодня на пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Информация об этом опубликована в Telegram-канале оперштаба Кубани, передает корреспондент Накануне.RU.

Незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта зафиксировали на участках Выселковского, Северского, Щербиновского, Красноармейского районов и Приморско-Ахтарского муниципального округа.

Сообщается о выбросах на нескольких участках между Витязево и Благовещенской. Выбросы мазутной фракции также выявили на участке отеля "Пляжный поселок", на участке пляжа около базы отдыха "Динамо", на территории пляжа "Витязь".

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.