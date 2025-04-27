В Нижегородской области горит полигон ТБО

В Нижегородской области горит полигон ТБО на площади порядка 20 тыс. кв. м. Горят карты № 2 и №3, сообщил в своем Telegram-канале глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора.

"Мероприятия по усилению пожарной безопасности, выполненные регоператором в прошлом году, сегодня дают основания говорить, что распространение огня за пределы горящих карт не происходит. Предположительные причины возгорания сейчас даже не хочу указывать во избежание неверных трактовок. В любом случае будет проведено расследование для установления всех обстоятельств инцидента", - заявил Мудров.

Создан муниципальный штаб для контроля