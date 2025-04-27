Житель Камчатки угнал автомобиль у бывшей жены, устроил погоню по городу и открыл огонь по силовикам

В Петропавловске-Камчатском вечером, 26 апреля, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Daihatsu Terios. Полицейские ввели план перехват. Дежурные наряды полиции были ориентированы на розыск автомобиля.

Машину быстро нашли по камерам видеонаблюдения. Однако водитель не отреагировал на требования остановиться и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения. Полицейские начали преследование, блокировали автомобиль патрульными машинами на ул. Капитана Беляева. При попытке задержания водитель открыл огонь по полицейским и те были вынуждены применить табельное оружие.

Нарушителя задержали. Ему была своевременно оказана первая медицинская помощь, после чего он доставлен в медицинское учреждение.

В результате происшествия сотрудники полиции не пострадали.

"База" сообщает, что машину мужчина угнал у бывшей жены. В отношении задержанного составлено пять административных материалов, проводится проверка. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ " Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".