27 Апреля 2025
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Политика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Калужане почтили память почетного гражданина города, фронтовика Александра Унтилова

В Калуге стало традицией начинать цикл праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 25 апреля – в день рождения Почётного гражданина нашего города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Унтилова.

Александр Яковлевич Унтилов служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Участвовал в Советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войнах. Воевал на Калужской земле, под Курском, освобождал Украину и Беларусь, принимал участие в штурме Кенигсберга. Память фронтовика почтили на торжественном митинге, в котором приняли участие руководители города, депутаты Городской Думы, представители ветеранских организаций и школьники.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Александр Яковлевич Унтилов долгие годы возглавлял городской совет ветеранов. Огромное внимание он уделял патриотическому воспитанию молодёжи, стремился дать правильные ориентиры подрастающему поколению. Александр Яковлевич обладал непререкаемым авторитетом среди ветеранов. Мы обязаны вечно хранить память о нашем великом земляке», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Мне довелось много лет работать с Александром Яковлевичем, это был настоящий офицер русской армии, патриот, для меня он является образцом порядочности и мудрости. Все свои силы он направил на воспитание молодого поколения, тех, кто сейчас защищает нашу Родину в ходе специальной военной операции», – отметил депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Теги: юрий моисеев, митинг в калуге, почетный граданин города


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