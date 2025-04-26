Тюменская область получила гран-при в двух крупнейших туристических премиях страны

В Воронеже состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Всероссийской туристической премии "Регионы туризма и гостеприимства" (ранее – Russian Travel Awards). По итогам экспертного голосования Тюменская область взяла гран-при сразу в номинациях "Регион санаторного и оздоровительного туризма", "Регион событийного туризма", "Регион гастрономического туризма".

"Мы искренне рады, что достижения Тюменской области в сфере туризма были высоко оценены экспертным советом. Это результат слаженной работы всего туристического сообщества: партнеров, предпринимателей, организаторов мероприятий", - отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Гран-при в номинации "Регионы событийного туризма" Тюменская область разделила с Нижегородской, первое место – у Кузбасса. За победу на Всероссийской премии "Туристические города" боролись более 60 городов страны, включая Ялуторовск, Тюмень и Тобольск. По итогам конкурса Тобольск завоевал гран-при в номинации "Город туристических брендов", первого места был удостоен город Семенов Нижегородской области.

"Гран-при именно в этой номинации для нас особенно важен. Работа над брендом "Тобольск – ключ к Сибири" шла два года. Особая благодарность всем, кто сейчас поддерживает и продвигает наш бренд! Это общая победа города", - отметила директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Зухра Исимбаева.

Тюмень попала в шорт-лист премии в номинациях "Город семейного туризма и отдыха" и "Город санаторного и оздоровительного туризма". Диплом в специальной номинации Попечительского совета "Городская площадка для проведения мероприятий событийного туризма" получил туристический комплекс "Ялуторовский острог", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.