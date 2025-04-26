Сергей Ситников рассказал об истории Костромского кремля ребятам из галичского военно-патриотического клуба

Костромской кремль – уникальный исторический и архитектурный памятник, который являлся главной православной святыней региона. Здесь бывали представители царской династии, сюда совершалось массовое паломничество православных.

Возведенный не позднее 1236 – 1248 годов, Костромской кремль несколько раз перестраивался и дополнялся. В 1934 году храмовый комплекс был полностью уничтожен. Осталось несколько чертежей, которые два костромских архитектора смогли сделать до подрыва здания.

В современной истории России было сделано несколько попыток восстановления Костромского кремля, однако ни одна из них не была удачной. Ситуацию удалось изменить после того, как Костромскую область возглавил Сергей Ситников.

Глава региона и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт получили благословение патриарха на возрождение святыни. Святейший помог и с привлечением мецената. Проект поддержал известный российский благотворитель, руководитель ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин. Был создан попечительский совет, его почетным председателем стал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В 2015 году он лично приезжал на освящение закладного камня в основание храмового комплекса кремля. Перед началом строительства при содействии губернатора и финансовой поддержке председателя Совета директоров Костромской компании КГТС Александра Клещёва в очень короткие сроки выполнены необходимые археологические работы. При реконструкции уделялось большое внимание максимальному соответствию форм всего ансамбля проекту архитектора XVIII века Степана Воротилова.

И в сентябре 2023 года возрожденный Богоявленский собор освятил Патриарх Кирилл.

Сергей Ситников сегодня поделился с ребятами из галичского военно-патриотического клуба «Стяг» своим видением сложных вопросов, которые приходилось решать при строительстве комплекса.

Рассказал об истории появления храма воинской славы, посвященного Архангелу Михаилу – покровителю военных. Нижний храм был посвящен воинам-костромичам, в разное время защищавшим Отечество, именно по предложению Сергея Ситникова. На стенах и столпах храма установлено 28 плит из белого гранита. На них золотыми буквами увековечены имена костромичей-героев, начиная со Смутного времени и до наших дней. Всего 262 имени.

«Было много дискуссий, каким образом использовать это помещение. В конечном итоге мы пришли к тому, что здесь должна быть церковь и эта церковь должна быть посвящена всем воинским формированиям, которые были на территории Костромской области, Костромской губернии», - рассказал глава региона.

Сергей Ситников рассказал и о других возрожденных святынях - восстановленном храме Преподобного Сергея Радонежского в п. Волжский и храме Рождества Пресвятой Богородицы в Ипатьевском монастыре.

«Восстанавливается много. Ильинская церковь находится в реставрации, колокольня возведена. Ильинская церковь особо почитается у костромских десантников, потому что Илья Пророк является святым покровителем российских десантников», - отметил Сергей Ситников.

Губернатор также поблагодарил ребят за патриотическую работу, которую они проводят в родном городе Галиче: «Вам еще раз спасибо, вашему руководителю спасибо. За то, что вы занимаетесь нужными делами, самообразовываетесь, самовоспитываетесь. Хочу пожелать, чтобы у вас дальше было много-много-много успехов. Ну, и, естественно, чтобы вы хорошо учились».





«Я здесь первый раз. Очень почетно, что именно наш клуб пригласили посмотреть Кремль, тем более с Сергеем Константиновичем. Приятно, когда люди такого высокого статуса так интересно рассказывают», – прокомментировала Ульяна Дурнова.

«Было очень интересно, особенно то, что рассказывал губернатор. Прекрасно, что такой человек хорошо разбирается в истории своего родного края. Честно, не подозревал, что здесь в нижнем храме есть списки героев, в том числе и нашей малой родины - Галича. Это тоже очень порадовало и впечатлило», – рассказал воспитанник военно-патриотического клуба Станислав Мошков.

Сегодняшняя встреча со школьниками - не первая, когда губернатор знакомит школьников с историей родного края. Сергей Ситников уже рассказывал подросткам о значении в истории России Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря, об особенностях и значении для региона Сумарокоровской лосефермы.