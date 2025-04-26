Ранее начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооружённых сил Украины. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований.

Об этом ТАСС сообщил замначальника главного военно-политического управления армии России, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Бойцы спецназа "Ахмат" останутся в курском и белгородском приграничье, несмотря на полное освобождение Курской области от ВСУ.



