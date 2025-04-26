В Тбилиси похоронили Церетели

В Дидубийском пантеоне Тбилиси похоронили скульптора Зураба Церетели.

Попрощаться с Церетели пришли политики, его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни рядовых граждан. У входа в церковь был размещён портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии), пишет РИА Новости.

Церетели умер в полвторого ночи 22 апреля. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Ему был 91 год. Он родился 4 января 1934 г. в Тифлисе. Окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С 1997 г. — президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства (MMOMA). Церетели стал автором более пяти тысяч произведений. Среди наиболее известных его работ - памятник Петру I и монумент "Дружба навеки" в Москве.