Mash: Погиб ключевой разработчик систем РЭБ "Красуха" Рытников

Вблизи границы с Украиной, возможно, погиб руководитель КБ Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем РЭБ "Красуха" Евгений Рытников. Его машину якобы взорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

По версии telegram-канала Mash, трагедия случилась в ночь с 17 на 18 апреля. Взрывное устройство сработало, когда Рытников и его коллега садился в салон.

Предварительно, СВУ напичкали поражающими элементами, из-за чего Рытников и коллега погибли на месте.