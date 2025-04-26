В Риме хоронят Папу Франциска

В итальянской столице, Риме, идут похороны Папы Франциска. 88-летний понтифик умер 21 апреля.

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Службу возглавляет декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. В конце церемонии гроб доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения, пишет Зал печати Святого престола.

О намерении присутствовать на похоронах Франциска ранее заявили лидеры США, Франции, Италии, Бразилии и Украины. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова. По предварительным данным, Папа Римский Франциск скончался от инсульта.