В Оренбурге открыли поликлинику городской больницы после капремонта

Здание поликлиники №7 городской больницы № 1 в Оренбурге было построено в 1962 году. Последний капитальный ремонт в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» проведен в 2009 году.

А в 2024 году был начат капитальный ремонт поликлиники в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В ходе ремонта расширены входная группа и холлы, установлен подъемник — лифт на второй этаж для маломобильных граждан, капитально отремонтирован фасад здания и организованы пять входов. В здании проведены общестроительные и электромонтажные работы, замена межэтажных дверей, восстановлена система пожарной сигнализации. Организованы комфортные зоны ожидания, установлена современная навигация. Кабинеты, холлы, зоны отдыха оборудованы для максимального удобства пациентов и медицинского персонала. В поликлинике организованы кабинеты медицинской профилактики, а также процедурный и прививочный кабинеты.

"Модернизация первичного, самого близкого к пациенту звена — важнейшая часть работы, которую мы ведём в системе здравоохранения с 2021 года. Всего мы отремонтировали 23 поликлиники, в 2025 году в планах еще семь. В Оренбургской городской больнице № 1 это третья капитально отремонтированная поликлиника. В обновлённых условиях уже ведут прием пациентов медики поликлиник на проспекте Победы и на проспекте Гагарина. Это открытие долгожданное. Поликлиника современная, светлая, красивая, с доступной навигацией. Медучреждение обслуживает более 19 тысяч человек. Мы постарались сделать всё для того, чтобы здесь было комфортно и пациентам, и медикам", — отметил в ходе открытия поликлиники после капремонта исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области Андрей Шатилов.