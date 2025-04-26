Вологодские предприниматели развивают сотрудничество в сфере деревообработки со странами Западной и Центральной Азии

Вологодские производители на международной выставке строительства, строительных материалов и технологий в Стамбуле провели переговоры с представителями зарубежного бизнеса.

Всего на площадке было представлено более 500 производителей из 125 стран. При этом Вологодская область стала единственным субъектом России, принявшим участие в мероприятии. Регион представили деревообрабатывающий завод «Белка», компании «Никола лес», «Плитвуд», «Статус35» и «Стимул».

«Порядка 60 встреч состоялось между компаниями Вологодской области и предпринимателями из Турции, Узбекистана, Марокко, Грузии, Азербайджана о возможности поставок пиломатериалов. В особенности региональной продукцией заинтересовался турецкий бизнес. Сегодня Турция – обширный транспортный хаб, в то же время в стране крайне востребованы высокопрочные строительные материалы. Наши предприятия готовы занять новые ниши и открыты к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству в этом направлении», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вологодские производители регулярно презентуют свою продукцию на международных площадках. Так, компания «Белка» участвует в выставке строительства, строительных материалов и технологий в Стамбуле уже второй год подряд. Это позволило предприятию найти новых партнеров и уже запустить первые поставки продукции в Турцию.

В течение года запланировано участие производителей от Вологодской области еще в семи аналогичных выставках: в Узбекистане, Китае, Вьетнаме, Армении, Египте и Республике Беларусь. Помогает компаниям в организации коллективных стендов региональный Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был инициирован Президентом.