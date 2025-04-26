26 Апреля 2025
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Патриотизм как стратегия: Подведены итоги первого Астраханского Патриотического форума

В Астраханской области подвели итоги первого регионального Патриотического форума «Патриотизм как стратегия: формируем будущее вместе», приуроченного к 80-летию Великой Победы.

Мероприятие, инициированное контр-адмиралом в запасе, региональным координатором партпроекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память» Эдуардом Захарьяшем, объединило экспертов, педагогов, ветеранов и молодежь для выработки единой стратегии воспитания гражданской ответственности и укрепления духовного единства региона.

«Современной молодежи нужны личные истории, трогающие сердце и люди, чьи поступки вдохновляют. Это бойцы, защищающие интересы Отечества на передовой, волонтеры, молодые врачи и учителя, работающие в отдаленных сёлах, подростки, реализующие экологические проекты. Все эти люди – и есть настоящие патриоты, о которых нужно рассказывать нашей молодежи», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Особое внимание в Астраханской области уделено работе с молодежью: проекты «Разговоры о важном», патриотические акции и примеры героев нашего времени — от бойцов СВО до волонтеров и учителей — формируют у подрастающего поколения осознанную гражданскую позицию. Как показал недавний опрос среди 7 тыс. школьников и студентов, 90% респондентов гордятся многонациональностью страны, а абсолютное большинство считает семью, уважение к старшим и любовь к Родине ключевыми ценностями.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В рамках форума были анонсированы значимые события: через две недели у Центрального стадиона Астрахани откроют стелу «Город трудовой доблести» в честь подвигов тружеников тыла, а в сквере Наташи Качуевской появится часовня-мемориал в память о погибших защитниках Отечества. Эти объекты станут частью системы патриотического воспитания, направленной на создание единого общества, где историческая память живет в каждом гражданине.

По итогам форума губернатор утвердил разработку регионального плана патриотического воспитания с учетом инициатив школ, вузов и НКО, создание межведомственного проектного офиса для координации программ в сфере патриотического воспитания при участии педагогов, ветеранских организаций и молодежных движений. Также Игорь Бабушкин велел запустить программу подготовки специалистов по патриотическому воспитанию на базе колледжей и вузов, усилить грантовую поддержку НКО, которые реализуют патриотические проекты.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Главная задача — объединить усилия и перейти от точечных акций к единой смысловой стратегии. Для этого должны быть задействованы все необходимые ресурсы, которые есть в нашем регионе», — резюмировал глава Астраханской области.

Форум планируется проводить ежегодно, а лучшие практики Астраханской области — тиражировать в других регионах страны. В завершение губернатор поблагодарил участников за продуктивную работу и выразил уверенность, что совместные усилия помогут передать новым поколениям страну, которой можно гордиться.

Теги: астраханский патриотический форум, игорь бабушкин, лучшие практики, воспитание


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