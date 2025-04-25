Захарова допустила украинский след в убийстве генерала Москалика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передает корреспондент Накануне.RU.

Захарова подчеркнула, что есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более, что Москалик был известен им еще со времен работы в минской контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

"Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном. Москалик погиб, когда проходил мимо припаркованного у дома автомобиля.

По одной из версий, исполнители теракта могли следить за жертвой также, как и за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — дистанционно, установив камеру неподалеку, и ведя трансляцию.