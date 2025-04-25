Цветы приносят к дому в Балашихе, у которого погиб Ярослав Москалик

Цветы приносят к дому в подмосковной Балашихе, у которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщают РИА Новости.

У подъезда дома - красные гвоздики.

Напомним, при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном. Москалик погиб, когда проходил мимо припаркованного у дома автомобиля.

По одной из версий, исполнители теракта могли следить за жертвой также, как и за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — дистанционно, установив камеру неподалеку, и ведя трансляцию.