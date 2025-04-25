Жителям Киржачского района Владимирской области разрешили вернуться в свои дома

Почти всем эвакуированным жителям Киржачского района Владимирской области разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

"В воинской части в зоне ЧС сохраняется режим эвакуации. Над ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия работают специалисты. Население всех деревень и посёлков, кроме Барсово, а также дачники могут возвращаться в свои дома. Такое решение принял оперативный штаб", - написал Авдеев.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

В МЧС заявили об эвакуации жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области пострадали трое военных и один гражданский.