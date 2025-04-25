ЦБ в будущем может опустить цель по инфляции ниже 4% - Набиуллина

Центральный банк России не будет повышать цель по инфляции выше 4%, наоборот, в перспективе возможно снижение уровня цели, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что 4% - это уже и так верхняя граница от того, что принято за цель в большинстве развитых экономик мира.

"Целевое значение инфляции в 4% будет при любой структуре экономики. Люди вряд ли были бы рады жить при высокой инфляции при каких-то условиях. В перспективе целевое значение может только снижаться", - сказала Набиуллина журналистам.

"В ЕС инфляция низкая, поэтому и ставки низкие. Когда у них росла инфляция во время ковида – они очень резко поднимали ставки. В США в начале 80-х годов очень быстро росла инфляция, тогда ставка была у них 20%. Там люди верят, что скачки цен не будут долгосрочными и что ЦБ вернет инфляцию к цели. У нас ситуация другая, люди ждут инфляцию около 13%", - объяснила Набиуллина тот факт, что реальная инфляция никак не вернется к целевой.

Она добавила, что в текущий момент инфляция в России замедлилась до 7% в пересчете на год, но это "все еще много". Также инфляция замедляется неоднородно. Например, непродовольственные товары в марте дорожали всего на 2% в годовом выражении, а вот продукты растут в цене значительно быстрее.

По прогнозу ЦБ, перелом в динамике годовой инфляции еще впереди: "Переход к снижению годовой инфляции будет происходить в мае. Некоторое повышение может происходить в июле – в связи с индексацией тарифов ЖКХ".