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Политика Белгородская область
Фото: Накануне.RU

На Белгородчине восстановят "Новый Иерусалим"

В Белгородской митрополии собрались восстановить храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Ранее он разрушен армией Украины.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди заявил о планах восстановить сожженные здания в храмовом комплексе "Новый Иерусалим". Представитель епархии в беседе с РИА Новости отметил, что восстановительные работы могут начаться только после нормализации обстановки.

Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел после атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что местные жители пытались потушить возгорание, но им не давали этого сделать дроны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал спланированными удары ВСУ.

Деревянный храм находился на Михеевской горе в селе Сухарево. Он представлял собой репродукцию библейского Иерусалима.

Теги: ВСУ, дроны, храм, "Новый Иерусалим"


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