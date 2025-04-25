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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Вынесен приговор жительнице Нижнего Тагила, которая сожгла автомобиль бывшего

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о поджоге автомобиля. Поджигательнице дали условный срок.
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Напомним, инцидент произошел в августе 2024 года районе улицы Черных: ранним утром соседи разбудили 51-летнего мужчину и рассказали, что горит его иномарка. Полицейские нашли свидетеля, который заметил убегающую от авто женщину с бутылкой. В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога.

Позже в МВД установили личность злоумышленницы: ею оказалась 41-летняя жительница Нижнего Тагила, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Когда ее доставили в отдел, тагильчанка призналась, что пошла на преступление из ревности: облила бензином машину бывшего и подожгла. Против поджигательницы возбудили уголовное дело. Сообщалось, что за эту выходку ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, поджог привел к значительному повреждению машины и утрате ее функциональных свойств. Женщина признана виновной по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ей назначено 1,5 года лишения свободы условно.

Теги: суд, автомобиль, поджог, срок, Нижний Тагил


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