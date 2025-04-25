В лесах ХМАО устанавливают пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон 2025 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлен с 26 апреля, сообщили Накануне.RU в Природнадзоре Югры.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах ч.1 ст.8.32 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан размер штрафа составляет от 15 000 рублей до 30 000 рублей, должностных лиц - от 30 000 рублей до 50 000 рублей, юридических лиц - от 100 000 тысяч до 400 000 рублей.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственного примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра ч.2 ст.8.32 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа.

Для граждан размер штрафа составляет от 30 000 рублей до 40 000 рублей, должностных лиц - от 40 000 рублей до 60 000 рублей, юридических лиц - от 300 000 тысяч до 500 000 рублей;

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека ч.4 ст.8.32 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа для граждан в размере 50 000 рублей до 60 000 рублей, должностных лиц - 100 000 рублей до 110 000 рублей, юридических лиц - от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей.