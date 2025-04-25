В Екатеринбурге появится памятник полководцу Александру Суворову

В Екатеринбурге установят памятник полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Место, где разместят монумент, как и его дизайн, еще не определены.

Помимо этого, в уральской столице установят сразу три мемориальные доски. Первая разместится на фасаде здания №71 по улице Белинского и будет посвящена Руфине Образцовой - доктору медицинских наук, профессору и специалисту в области неврологии, которая жила в этом доме с 1993 по 2022 год. Отметим, что Образцова внесла большой вклад в лечение опухолей головного мозга клещевого энцефалита и рассеянного склероза.

Вторая табличка будет посвящена участнику Великой Отечественной войны Михаилу Морозову. Его портрет появится на фасаде дома №2 на 8 Марта, где он жил с 1971 по 1999 год.

Третью также закрепят на фасаде жилого дома №19 по улице электриков, чтобы напомнить, что здесь проживал Почетный тренер Свердловской области по боксу Владимир Козлов. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.